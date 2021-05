Im Impfzentrum des Landkreises Leer in Hesel werden nur noch in deutlich verringertem Maße in den kommenden Wochen Erstimpfungen mit Biontech/Pfizer und Moderna durchgeführt.

Sina Schuldt / dpa

Hesel. Die unregelmäßigen Impfstoff-Lieferungen des Bundes haben auch Auswirkungen auf das Impfzentrum des Landkreises Leer in Hesel.

So hatte das Land Niedersachsen angekündigt, dass es in den kommenden Wochen in Impfzentren in Niedersachsen keine Erstimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna geben soll. Hintergrund sind unregelmäßige Impfstoff-L