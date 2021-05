Im Landkreis Leer in Ostfriesland gibt es ab Samstag, 8. Mai 2021 Lockerungen bei den Corona-Regeln. Dazu gehört im Einzelhandel das Terminshopping (Click & Meet).

Sebastian Gollnow

Leer. Nach dem Emsland gibt es nun auch im Landkreis Leer Lockerungen bei den Corona-Regeln. Die Inzidenz ist auf 69,1 gesunken. Diese Dinge sind ab Samstag, 8. Mai 2021, im südlichen Ostfriesland wieder erlaubt.

Weil am Donnerstag laut Robert-Koch-Institut (RKI) der kritische Inzidenz-Wert von 100 an fünf Werktagen in Folge unterschritten worden ist, kann die sogenannte Bundes-Notbremse gelockert werden, teilte die Kreisbehörde in Le