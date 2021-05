Im Kreis seiner Familie durfte Peter Friedrich noch einmal das Haus seiner Tochter sehen.

Arbeiter-Samariter-Bund

Weener. Noch einmal das fertige Haus seiner ältesten Tochter zu sehen: Das war der letzte Wunsch von Peter Friedrich aus Weener.

Doch weil der 79-Jährige unheilbar an Prostatakrebs im Endstadium erkrankt und deshalb an sein Krankenbett gebunden ist, schien dieser Wunsch in weite Ferne gerückt zu sein – bis seine Tochter durch Zufall vom Wünschewagen erfuhr.