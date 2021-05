In Rhauderfehn-Mitte wird kräftig gebaut. Für die Grundstücke, die derzeit erschlossen werden, gibt es eine lange Interessentenliste.

Marion Janßen

Westoverledingen. Bauplätze im Oberledingerland sind rar. Für die Kommunen in der Papenburger Nachbarschaft auf Leeraner Kreisgebiet wird es immer schwieriger, neue Flächen für die Wohnbebauung zu akquirieren.

In Klostermoor ist das nun gelungen. Die Gemeinde Rhauderfehn kann dort demnächst rund 30 Bauplätze anbieten. In anderen Gemeindeteilen sieht es dagegen mau aus.150 Personen auf WartelisteIn Burlage, so Bauamtsleiter Michael Taaks, sei gera