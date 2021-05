Familie Droz-Böhm übernimmt "Fährhaus" in Mitling Mark

An der Ems in Mitling Mark liegt das "Fährhaus". In der Nähe pendelt die Friesenfähre (Archivbild).

Michael Hoegen

Mitling Mark. Das „Fährhaus“ im Westoverledinger Ortsteil Mitling Mark hat neue Betreiber: Seit dem 1. Mai 2021 führt die Familie Droz-Böhm, die aus Österreich und der Schweiz kommt, das Traditionsrestaurant an der Ems.

Die neuen Besitzer wollen in der Gaststätte, die häufig auch von Emsländern besucht wurde, außer klassischen Gerichten auch schweizerische und österreichische Spezialitäten anbieten, kündigen sie in einer Mitteilung an. Das „Fährhaus“ verfü