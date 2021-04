21-Jähriger stürzt in Flachsmeer in sechs Meter tiefen Kanalschacht

In den Schacht, der sich unter den schweren Kanaldeckeln befindet, war der Mann gestürzt.

Feuerwehr

Flachsmeer. Am Wochenende war ein 21-Jähriger in Flachsmeer in einen Abwasserschacht gefallen und wurde von der Feuerwehr nahezu unversehrt gerettet. Dabei hätte die Sache auch ganz anders ausgehen können.

Die Polizeimeldung am vergangenen Wochenende sorgte für Aufsehen: Ein 21-Jähriger aus Westoverledingen hatte in der Nacht zum Sonntag den Abwasserschacht geöffnet und war vier Meter tief in das Abwasser gestürzt. Der Mann musste von Feuerwe