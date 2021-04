Weil die Inzidenz im Landkreis Leer an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 lag, muss der Landkreis die Notbremse ziehen. (Symbolfoto)

imago images/Christian Ohde

Leer. Im Landkreis Leer muss die sogenannte Corona-Notbremse gezogen werden. Weil der Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 lag, gelten ab dem kommenden Mittwoch strengere Regeln.

Noch am Samstag sah es in der Fußgängerzone in der Leeraner Innenstadt aus wie vor dem Lockdown: Tausende schlenderten an den Schaufenstern entlang oder genossen das schöne Wetter auf den Bänken, der Einzelhandel war gut besucht.