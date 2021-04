Fast wie vor dem Lockdown: Tausende in Leeraner Fußgängerzone

Gut besucht war die Leeraner Fußgängerzone.

Klaus Ortgies

Leer. Anders als im Emsland durfte der Einzelhandel im Landkreis Leer aufgrund der Coronaregeln am Samstag öffnen. Davon profitierten die Geschäfte in Leer. In der Fußgängerzone sah es aus wie vor dem Lockdown.

Frühlingsstimmung am Samstag in Leer: Auf den Bänken auf dem Denkmalsplatz sitzen Menschen und genießen die Sonne. Andere schlendern von Schaufenster zu Schaufenster und schauen sich die Auslagen an. Und wieder andere stehen vor den Eingäng