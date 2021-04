Spezialfahrzeug gerät bei Holzhäckselarbeiten in Hesel in Brand

Ein Holzhäcksel-Spezialfahrzeug geriet am Freitag in Hesel in Brand.

Feuerwehr Landkreis Leer

Hesel. In Hesel war am Freitag eine Firma mit Holzhäckselarbeiten beschäftigt. Plötzlich geriet das Spezialfahrzeug in Brand.

Gegen kurz vor 10 Uhr bemerkte der Fahrer des Häcksel-Spezialfahrzeuges ein Feuer neben dem Führerhaus, teilt der Sprecher der Kreisfeuerwehr Leer, Dominik Janßen, mit. Sofort schaltete er die Maschine per "Not-Aus" ab und brachte sich in S