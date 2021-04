Corona: Drive-In-Testzentrum öffnet am Montag in Ihrhove

Auf dem neuen Teil des Parkplatzes (vorne) beim Rathaus in Ihrhove (rechts) und dem Ärztehaus (weiß-rotes Gebäude) wird am 19. April ein Drive-In-Testzentrum eröffnet.

Gemeinde Westoverledingen

Westoverledingen. Der Landkreis Leer baut sein Netz an Corona-Testzentren aus. Am Montag, 19. April 2021, kommt ein weiteres in Ihrhove hinzu, das erste im Corona-Hotspot Westoverledingen.

Ab Montag können sich Bürger in einem sogenannten Drive-In-Testzentrum, das auf dem neuen Parkplatz im Bereich des Rathauses und des Ärztehauses eingerichtet wird, kostenlos und ohne vorherige Terminvergabe auf das Coronavirus testen lassen