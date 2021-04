Die Sammelunterkunft am Lüdeweg steht weiter unter Quarantäne. Diese wird von einem Sicherheitsdienst überwacht.

Carsten Ammermann

Ihrhove. Die Corona-Infektionswelle in einer Asylbewerber-Unterkunft in Ihrhove hat sich weiter ausgebreitet. Eigentlich sollte die Quarantäne in diesen Tagen enden. Das "Freitesten" ergab jedoch 15 neue Fälle.

In der Asylunterkunft am Lüdeweg sind 15 weitere Corona-Fälle aufgetreten. Somit sind mittlerweile 30 der insgesamt 54 Bewohner in dem ehemaligen Müsing-Verwaltungsgebäude an Covid-19 erkrankt. Das teilte Annika Smit, Sprecherin beim Landkr