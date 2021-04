Ab Mittwoch, 14. April, gibt es in Weener ein Corona-Testzentrum.

Weener. Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) im Krankenhaus Rheiderland in Weener geht in Kooperation mit dem Krankenhausverein Rheiderland am 14. April ein Corona-Testzentrum an den Start.

Das MVZ bietet ab Mittwoch, 14. April 2021, 8 Uhr, die Möglichkeit, im Erdgeschoss des Krankenhauses in der Neuen Straße in Weener einen Corona-Schnelltest durchführen zu lassen. Laut Mitteilung des Krankenhauses kann jeder Bürger einmal in