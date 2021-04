Das neue Schiff befindet sich derzeit noch in Singapur.

AG Ems

Emden. Von Singapur nach Ostfriesland: Die Aktien-Gesellschaft "AG Ems" aus Emden bekommt einen neuen High-Tech-Katamaran für Fahrten in der Deutschen Bucht.

Auftragnehmer ist die Penguin-Werft-Gruppe in Singapur, die das Schiff in ihrer Niederlassung in Batam (Indonesien) erstellt. Der Bauvertrag war schon in der Zeit vor der Corona-Pandemie geschlossen worden. Der Neubau ist bereits weitgehend