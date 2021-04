54 Asylbewerber in Sammelunterkunft in Ihrhove unter Quarantäne

Für das Personal, das rund um die Uhr die Quarantäne-Bestimmungen in der Sammelunterkunft überwacht, ist ein kleiner Container aufgestellt worden.

Carsten Ammermann

Ihrhove. In dem Asylbewerberheim am Lüdeweg in Ihrhove haben sich 15 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Die Sammelunterkunft, in der aktuell 54 Menschen aus elf Ländern leben, ist unter Quarantäne gestellt worden.

Ein Sicherheitsdienst sorgt rund um die Uhr dafür, dass die Bewohner die Einrichtung nicht verlassen und dass niemand unbefugt den Komplex betritt.„Der erste positive Fall ist dem Gesundheitsamt am 27. März bekannt geworden. Bei einer Typis