Mine Derr kommt regelmäßig persönlich zum Einkaufen zu Klaus Schilling – anders als auf diesem Archivfoto wegen der coronabedingten Hygienemaßnahmen inzwischen mit Maske.

Gettkowski

Rheiderland. Im „Ihre-Kette-Markt“ von Klaus Schilling in Ditzumerverlaat geben sich schon am Morgen die Kunden die Klinke in die Hand. Vor für ältere Menschen gibt es im Laden fast die einzigen sozialen Kontakte.

Handwerker holen sich Brötchen und eine Zeitung für die Frühstückspause, Hausfrauen erledigen ihre Einkäufe fürs Mittagessen. Und für Alleinstehende im Ort ist der Laden oft die einzige Gelegenheit, unter Menschen zu kommen. „Nach mehr als