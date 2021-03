Landkreis Leer meldet 71 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden

Die Corona-Lage spitzt sich auch im Landkreis Leer weiter zu. (Symbolfoto)

Jefferson Bernardes/dpa

Leer. Dem Gesundheitsamt des Landkreis Leer sind am Mittwoch 71 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Neun Fälle sind auf einen Corona-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Odyssey of the Seas" der Meyer Werft zurückzuführen.

"Das Infektionsgeschehen im Landkreis Leer bleibt dynamisch", teilte die Kreisbehörde am Abend mit. Nach zwei ruhigen Tagen seien dem Gesundheitsamt für Mittwoch 71 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der aktiven Fälle