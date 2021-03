Schwangere Michaela Wist rettet in Rhauderfehn Frau aus sinkendem Auto

Die schwangere Michaela Wist steht am Rajenkanal. Am Sonnabend ist eine 81 Jahre alte Frau mit ihren Auto in den Kanal geraten.

Carten Ammermann

Rhauderfehn. Die Schwangere Michaela Wist hat am Samstag in Rhauderfehn Zivilcourage bewiesen: Sie rettete einer 81-jährigen Frau das Leben, die mit ihrem Auto in den Rajenkanal geraten war und zu ertrinken drohte.

Michaela Wist steht an der Böschung des Kanals am Rajen. Für einige Sekunden ist die 23-Jährige gedankenversunken. Dann lacht die Rhauderfehnerin, die im siebten Monat schwanger ist: „Es ist zum Glück alles gut gegangen“, zeigt sie sich erl