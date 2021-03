Das Burger-Restaurant Biggie B wird in Leer nicht wieder öffnen.

Bodo Wolters

Leer. Das Hamburger-Restaurant Biggie B in der Leeraner Innenstadt ist geschlossen – und wird auch nicht wieder öffnen. Das teilte das Unternehmen im sozialen Netzwerk Facebook mit.

„Wir werden unser Restaurant in der Mühlenstraße in Leer dauerhaft schließen“, schrieben die Betreiber. Leider sei es nicht absehbar, wann die Gastronomie wieder öffnen dürfe. Seit November sind die Restaurants in Niedersachsen wegen der Co