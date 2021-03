Dieses Piktogramm ist seit 2015 auf Spraydosen zu finden.

Vera Vogt

Weener. Die Kraft der Explosion war groß genug, um eine Zimmerwand zu sprengen und Fenster zum Bersten zu bringen. Nun ist klar, was am Sonntag in Weener zur Detonation in einem Badezimmer führte.

Es waren Alltagsgegenstände, die fast jeder im Bad hat: ein Föhn und eine Spraydose. „Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände“, erklärt Polizeisprecherin Svenia Temmen. Verletzt wurde bei der Explosion am Sonntagnachmittag n