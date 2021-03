Reste der Friesenbrücke in Weener werden versteigert

Seit Dezember 2015 ist die Friesenbrücke in Weener zerstört und nicht mehr in Betrieb.

Hinrich Kuper

Weener. Als “920 Tonnen Stahlschrott aus Brückenüberbauten“ bietet die Deutsche Bahn jetzt in einer „verdeckten Auktion“ die Reste der vor fünf Jahren zerstörten Friesenbrücke in Weener an.

Aufgeteilt in zwei Auktionen werden auf der Internetseite der Bahn "DB Resale" bis zum 22. März 2021 um 9 Uhr die fünf noch vorhandenen Überbauten der im Dezember 2015 durch einen Unfall zerstörten Brücke angeboten. Sie sind jewei