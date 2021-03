Im Emstunnel bei Leer wird ab kommender Woche an der Kameratechnik gearbeitet. Es kommt zu Einschränkungen des Verkehrs.

Archivfoto: Holger Syszka

Leer. Auf der A31 ist im Emstunnel bei Leer ab dem 15. März 2021 mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Für den Austausch der Kameras im Tunnel wird zeitweise der Hauptfahrstreifen gesperrt.

Wie lange wird gesperrt? In der Südröhre in Fahrtrichtung Emden ist der Hauptfahrstreifen von Montag, 15. März, 7 Uhr, bis Freitag, 19. März, 17 Uhr, sowie am Montag, 22. März, von 7 Uhr bis 17 Uhr gesperrt. Der Verkehr wird über den v