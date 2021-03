Corona: Britische Mutante in Sammelunterkunft in Westoverledingen

Die Zahl der britischen Virus-Mutation steigt auch im Landkreis Leer.

Christian Ohde via www.imago-images.de

Westoverledingen. In einer Sammelunterkunft in der Gemeinde Westoverledingen gibt es einen positiven Coronafall. Dies meldete der Landkreis Leer am Freitagabend. Er gab auch Hinweise auf den Treiber des Infektionsgeschehens.

Die Zahl der akut Infizierten im Landkreis Leer liegt bei 352 Fällen. Der vom Landesgesundheitsamt gemeldete Inzidenzwert beträgt 100,1. Schwerpunkte des Infektionsgeschehens bleiben die Stadt Leer mit derzeit 98 Fällen und die Gemeinde Wes