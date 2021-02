Die Polizei in Weener fahndet nach einem Exhibitionisten.

Stephan Jansen/ dpa

Weener. In Weener kam es am Mittwoch zu einer exhibitionistischen Handlung. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 15 Uhr kam es laut Polizeimeldung an der Straße "Zur Helle" in Weener zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen jungen Mann, der sich "vorsätzlich einer 44-jährigen Weeneranerin zeigte". Der Vorfall trug sich an der Straße in