Die Feuerwehr bekämpft von Drehleitern aus den Brand in einem Lidl Supermarkt.

-/Nord-West-Media/dpa

Aurich. Ein Discount-Markt in Aurich wird nachts von Flammen erfasst und brennt bis auf den Grund nieder. Mitarbeiter können sich gerade noch in Sicherheit bringen.

Der Großbrand eines Supermarkts in der Innenstadt von Aurich hat am Dienstag nach ersten Schätzungen einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Niemand sei verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin in der Kreisstadt in Ostfriesland. Abe