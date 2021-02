Mehr als 60 Kameraden waren im Ostrhauderfehn im Einsatz.

Frank Loger

Ostrhauderfehn. Am Samstagmorgen gegen 5 Uhr ist in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße in Ostrhauderfehn ein Feuer ausgebrochen. Durch die starke Rauchentwicklung erlitten mehrere Bewohner eine Vergiftung, einer musste reanimiert werden.

Am frühen Samstagmorgen war eine Zeitungszustellerin auf laute Hilferufe an der Hauptstraße aufmerksam geworden. Sie folgte den Schreien, bemerkte schließlich starken Rauch im hinteren Bereich eines Wohngebäudes und verständigte daraufhin d