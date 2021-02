Mit Heiko Abbas geht der erste Bewerber für das Bürgermeisteramt in der Stadt Weener in die Offensive. Er will für die CDU kandidieren.

Gerd Schade / Archiv

Weener / Papenburg. Der Geschäftsführer der Papenburger Landesgartenschaugesellschaft (LGS GmbH), Heiko Abbas aus Möhlenwarf, will auf den Chefsessel im Weeneraner Rathaus. Dafür hat der Christdemokrat ein Drei-Punkte-Programm entworfen.

Am Dienstag hatte Amtsinhaber Ludwig Sonnenberg (parteilos) angekündigt, bei der Wahl am 12. September nicht wieder kandidieren zu wollen. Noch am selben Abend ging Abbas als erster Bewerber in die Offensive: "Ich habe mich am Dienstag im C