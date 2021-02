Die Polizei rückte mit Spezialkräften an. Symbolfoto

Aurich. Spezialkräfte sind am Montag zu einem Einsatz in Aurich gerufen worden. Ein Mann drohte seine Familie zu töten.

Über Stunden hat ein gewalttätiger Mann am Montag in Aurich seine Familie in Angst und Schrecken versetzt und die Polizei in Atem gehalten.Lesen Sie auch: Wenn Männer Frauen töten: Femizide in der Region Der 31-Jährige drang um die Mit