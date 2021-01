Leiche nach Feuer in Haus in Vellage obduziert

Als die Feuerwehr eintraf, standen das Obergeschoss und der Dachstuhl bereits in Flammen.

Bodo Wolters

Vellage. Der Mann, der am vergangenen Wochenende bei einem Wohnhausbrand im Weeneraner Ortsteil Vellage bei Papenburg ums Leben gekommen ist, starb infolge einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Das habe die Obduktion der Leiche des 53-Jährigen ergeben, teilte die Polizei jetzt mit. Der Tote war in dem Gebäude gefunden worden, das in der Nacht zum vergangenen Samstag in Flammen aufgegangen war. Noch immer ist offenbar abe