Radweg wird saniert: Ärger in Diele hat bald ein Ende

Meinhard und Marianne Röskens sind nur fürs Foto auf dem Radweg gefahren. Wegen der Sturzgefahr durch Löcher und Risse fahren sie lieber auf der Fahrbahn, obwohl es auch dort Schäden gibt.

Tatjana Gettkowski

Diele. Der Zustand des Fahrradwegs zwischen Diele und Vellage ist seit Jahren ein Dauerärgernis für Pendler, die mit dem Rad zur Arbeit nach Halte oder Papenburg fahren. Seit Jahren kämpfen sie für eine Sanierung. Die soll nun endlich angepackt werden.

Fußgänger und Fahrradfahrer werden schon an der Zufahrt zur Straße Lynesch in Diele gewarnt: „Schlechte Wegstrecke“ steht auf dem Schild am Rad- und Gehweg. Vor allem bei Dunkelheit ist die Strecke zwischen Diele und Vellage ein gefährliche