Feuerwehreinsatz in einem Wohnheim in Weener

Die Feuerwehr musst am Samstag ein Feuer in einem Wohnheim in Weener löschen.

Polizei Leer

Weener. In einem Wohnheim für Suchtkranke an der Neuen Straße in Weener ist es am Samstagnachmittag zu einem Feuer gekommen.

Gegen 15.36 rückte Feuererwehr Weener zur Klinik an der Neuen Straße aus. Im 1. Obergeschoß war ein Mülleimer in Brand geraten. Das Gebäude ist mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet, die den Entstehungsbrand bemerkte und frühzeitig Alarm