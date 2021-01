Straßenglätte: Schwerer Unfall nach einsetzendem Schnee in Westoverledingen

Auf der Russelstraße in Flachsmeer ist es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Carsten Rehder

Westoverledingen. Im Ortsteil Flachsmeer in Westoverledingen ist ein Auto am Samstagabend von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Das Auto landete anschließen auf dem Dach im Graben.

Der Unfall ereignete sich auf der Russelstraße in Flachsmeer am Samstagabend gegen 21.36 Uhr. Ein Auto ist, aufgrund von Straßenglätte, von der Fahrbahn abgekommen. Der Skoda überschlug sich und blieb daraufhin kopfüber in einem Straßengrab