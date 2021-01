Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Ostrhauderfehn (Symbolbild).

Gerd Schade

Ostrhauderfehn. In Ostrhauderfehn hat sich ein Mann in der Dunkelheit auf offener Straße vor einer Fußgängerin entblößt. Der mutmaßliche Exhibitionist entkam unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Freitag auf der Schifferstraße. Als die Frau dort gegen 18 Uhr in Richtung Gartenstraße ging, sei ihr der Mann an einer Parkbank aufgefallen. Unmittelbar dara