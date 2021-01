Nach mehr als 100 Jahren: Central Hotel in Leer ist Geschichte

Nach mehr als 100 Jahren in Familienbesitz hat das Central Hotel in Leer endgültig zugemacht. Inhaberin Dagmar Prussat hat das Gebäude verkauft und geht in den Ruhestand.

Klaus Ortgies

Leer. Für das Central Hotel in Leer ist nach einem Jahrhundert Schluss. Inhaberin Dagmar Prussat hat das Gebäude verkauft und geht in den Ruhestand. Sie blickt zurück auf die Geschichte des Familienbetriebs und spricht über die schwierige Situation der Gastronomie in Leer.

Mit der Schließung des Hotels am Pferdemarkt geht für Dagmar Prussat eine Ära zu Ende. Die 65-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand und wird die Schlüssel an den neuen Eigentümer des Gebäudes übergeben. „Ich habe das schon seit Jahren