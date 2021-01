Was wird aus dem rätselhaften Marienstein in Stapelmoor?

Vor der Gaststätte "Lindenhof" sind Bäume gefällt worden.

Christian Belling

Stapelmoor. In der Gaststätte "Lindenhof" ist schon lange kein Bier mehr gezapft worden. Jetzt wurden Linden vor dem Haus gefällt. Der neue Eigentümer will das Gebäude sanieren. Viele fragen sich, was nun mit dem Marienstein wird. Um den rätselhaften Granitstein im Anbau ranken sich viele Sagen.

Die Namensgeber der traditionsreichen Gaststätte „Lindenhof“ in Stapelmoor sind verschwunden. Nun wurden die Linden vor dem Haus gefällt. Nach Informationen dieser Zeitung hat ein Stapelmoorer das Gebäude gekauft und plant nun die Sanierung