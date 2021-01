Nortmoor. Ein trauriges Ende hat die groß angelegte Suche nach einer 81-Jährigen im Landkreis Leer genommen. Die Senioren wurde am Nachmittag tot aufgefunden.

Nach Angaben der Polizei wurde die Leiche der seit Dienstag als vermisst geltenden Frau aus Nortmoor von Helfern und Suchhunden in einem Graben entdeckt und geborgen. Die genauen Umstände des Todes würden nun von Spezialkräften der Polizeiinspektion Leer/Emden ermittelt.

Mit einem Großaufgebot hatten Polizei und Feuerwehr nach der Seniorin gesucht. Die Suche wurde nach zwölf Stunden am Abend unterbrochen, ging am Mittwoch aber weiter.

Die Frau litt nach Angaben der Polizei an Demenz und weiteren Erkrankungen. Zudem sei sie orientierungslos gewesen. Angehörige hatten sie am Dienstagmorgen nicht zu Hause angetroffen.

Bei der groß angelegten Suche nach der Seniorin bis in den späten Dienstagabend, an der sich Feuerwehren, darunter auch eine Gruppe der Papenburger Meyer Werft, beteiligten, waren auch Suchhunde des Deutschen Roten Kreuzes, zehn Drohnen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz - insgesamt mehr als 230 Kräfte, darunter viele freiwillige Helfer. Mehrere Waldgebiete wurden durchforstet. Die Hunde kamen an verschiedenen Orten in der Gemeinde Jümme, im Stadtgebiet von Leer und in der Samtgemeinde Hesel zum Einsatz. Nach Hinweisen von Bürgern wurde die Suche am Nachmittag auf die Nachbargemeinde Holtland ausgeweitet.

Um kurz vor Mitternacht unterbrachen die Einsatzkräfte die Suche aufgrund der schlechten Witterung.

Auch am Mittwoch fehlte von der Seniorin weiter jede Spur. Die Suche ging deshalb weiter. Laut Feuerwehr waren bereits am Vormittag etwa 50 Leute im Einsatz. Zur Unterstützung aus der Luft waren nach Angaben der Polizei wieder Drohnen mit Wärmebildkameras beteiligt.

Die Polizeiinspektion Leer/Emden bedankt sich bei allen Unterstützern der freiwilligen Feuerwehren sowie allen anderen Helfern - ehrenamtlich und privat - welche die Suche intensiv unterstützt haben.