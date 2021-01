Nortmoor. Mit einem Großaufgebot suchen Polizei und Feuerwehr nach einer Seniorin im Landkreis Leer. Die 81-Jährige aus Nortmoor gilt seit Dienstagvormittag als vermisst. Die Suche wurde nach zwölf Stunden am Abend unterbrochen, geht inzwischen aber weiter.

Die Frau namens Meta Abels leidet nach Angaben der Polizei an Demenz und weiteren Erkrankungen. Zudem sei sie orientierungslos. Nach letzten Erkenntnissen der Beamten ist die Vermisste mit einem dunkelroten Schlafanzug, einer dunklen Jacke und Hausschuhen bekleidet. Angehörige hatten sie am Morgen nicht zu Hause angetroffen.

Polizei

Meta Abels ist 1,70 Meter groß, schlank und hat graues Haar. Laut Polizei reagiert sie bei Ansprache auf ihren Namen. Nach Einschätzung der Beamten besteht die Möglichkeit, dass sie im Raum Nortmoor Schutz gesucht hat und sich möglicherweise versteckt.

Bürger, die auf eine Frau treffen, die der Beschreibung entspricht, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeidienststelle in Leer unter der Rufnummer 0491 976900 zu wenden.

Auch am Mittwoch fehlte von der Seniorin weiter jede Spur. Die Suche geht deshalb weiter. Laut Feuerwehr sind zurzeit etwa 50 Leute im Einsatz.

Bei der groß angelegten Suche nach der Seniorin bis in den späten Dienstagabend, an der sich Feuerwehren, darunter auch eine Gruppe der Papenburger Meyer Werft, beteiligten, waren auch Suchhunde des Deutschen Roten Kreuzes, zehn Drohnen mit Wärmebildkameras und ein Polizeihubschrauber im Einsatz - insgesamt mehr als 230 Kräfte, darunter viele freiwillige Helfer. Mehrere Waldgebiete wurden durchforstet. Die Hunde kamen an verschiedenen Orten in der Gemeinde Jümme, im Stadtgebiet von Leer und in der Samtgemeinde Hesel zum Einsatz. Nach Hinweisen von Bürgern wurde die Suche am Nachmittag auf die Nachbargemeinde Holtland ausgeweitet.

Um kurz vor Mitternacht unterbrachen die Einsatzkräfte die Suche aufgrund der schlechten Witterung.