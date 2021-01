Westoverledingen: Bürgermeister Theo Douwes tritt wieder an

In Ihrhove befindet sich das Rathaus der Gemeinde Westoverledingen, wo Bürgermeister Theo Douwes weiter im Amt bleiben möchte (Archivbild).

Dirk Hellmers

Westoverledingen. Jetzt ist es amtlich: Theo Douwes, parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Westoverledingen, tritt bei der Bürgermeisterwahl im September 2021 für eine zweite Amtszeit an.

„Es ist eine Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht. Ich fühle mich wohl und spüre sehr viel Rückhalt in der Bevölkerung. Hier in der Gemeinde bin ich zuhause. Ich würde gerne auch in den nächsten Jahren meinen Beitrag zur weiteren Entwicklu