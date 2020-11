Feuerwehr rettet Ehepaar aus brennendem Wohnhaus in Aurich

Feuerwehrmänner der Feuerwehr sind im Einsatz.

Carsten Rehder/dpa/Symbol

Aurich. Aus einem brennenden Wohnhaus in Aurich in Ostfriesland hat die Feuerwehr in der Nacht zum Montag ein älteres Ehepaar unverletzt geborgen.