60-Jähriger verstirbt bei Arbeitsunfall in Ostrhauderfehn

Der angeforderte Rettungshubschrauber kam für den 60-jährigen Verunfallten zu spät. (Symbolbild)

imago-images

Ostrhauderfehn. Bei einem Betriebsunfall auf dem Gelände eines Unternehmens in der 1. Südwieke in Ostrhauderfehn ist am Freitagmittag ein Mann verstorben. Das teilt die Polizei mit.