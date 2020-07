Emden. Es soll um Ostfrieslands Stärken gehen und darum, mit ihnen den Strukturwandel zu meistern. Nun hat das Wirtschaftsministerium die Fördersumme bekanntgegeben, mit der der Innovationsschub gelingen soll.

Flaute bei der Windkraft und Wechsel zur E-Mobilität - um den bevorstehenden Strukturwandel in Ostfriesland zu meistern, wird Niedersachsen 15 Millionen Euro ausgeben. Mit einer Million Euro wird nach Angaben des Wirtschaftsministeriums zunächst eine Projektfabrik gefördert. Den Startschuss dazu gibt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am heutigen Donnerstag in Emden. In der Projektfabrik des Vereins Wachstumsregion Ems-Achse sollen zusammen mit der Hochschule Emden/Leer innovative Ideen für Unternehmen vor Ort entstehen. Im Fokus stünden regionale Stärken. Die Ems-Achse ist ein 2006 gegründeter Wirtschaftsverband von Unternehmen und Kommunen entlang der Ems in Niedersachsen.

Die entwickelten Projekte sollen mit 14 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsförderfonds unterstützt werden. Vergangenen November hatte Althusmann einen sogenannten Ostfrieslandplan angekündigt. Vergleichbar mit dem Südniedersachsenprogramm sei dieser nicht, wie es nun von einem Ministeriumssprecher heißt. In den Kreisen Goslar, Göttingen, Holzminden, Northeim und Osterode wurden bislang 37 Projekte mit einem Volumen von mehr als 100 Millionen Euro bewilligt (Stand April), um Probleme wie Überalterung oder hohe Arbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen.

Auch die ostfriesischen Landkreise Leer, Aurich, Wittmund und die Stadt Emden haben mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Das Emder VW-Werk stellt komplett auf E-Mobilität um. Ab 2022 soll dort das Elektro-Sportgeländewagen ID.4 entstehen, später weitere rein elektrische Modelle. Die Auswirkungen dieser Umstellung seien noch nicht wirklich klar, sagte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostfriesland und Papenburg, Torsten Slink.

Einer der größten deutschen Windanlagenhersteller und wichtigsten Arbeitgeber in der Region - Enercon mit Stammsitz in Aurich - kämpft mit stagnierendem Ausbau der Windkraft. Im ersten Halbjahr 2020 wurden in Deutschland zwar mehr als doppelt so viele neue Windräder an Land gebaut wie im Vorjahreszeitraum - es war aber das zweitschwächste Ausbau-Halbjahr der vergangenen 15 Jahre, wie aus vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervorgeht. Enercon hatte bereits im Herbst 2019 einen Umbau angekündigt, der bis zu 3000 Arbeitsplätze kosten könnte.

Auf diese Nachricht sowie die gescheiterte Tesla-Ansiedlung folgte im November Althusmann mit seiner Ankündigung des Ostfrieslandplans im Landtag. Ein Dreivierteljahr später spricht das Ministerium allerdings von einer „Initiative für ein innovatives Ostfriesland“. Konkrete Inhalte sollen dabei erst in der Projektfabrik entstehen.