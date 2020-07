Rhauderfehn. Eine 40-jährige Frau aus Rhauderfehn hat am 20. Juli zwei Polizeibeamte attackiert und einer Polizistin dabei in den Oberschenkel gebissen. Die Beamtin wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.

