Schildkröte auf Abwegen in Möhlenwarf

Eine Schildkröte ist in Ostfriesland auf Wanderschaft gegangen (Symbolbild).

Erhard Nerger

Möhlenwarf. Engeline Janssen aus Möhlenwarf machte am Sonntagnachmittag eine kuriose Entdeckung: Eine Schildkröte hatte sich in ihren Garten in Möhlenwarf verirrt. Wie kommt die da hin? Und wem gehört sie? Zum Glück nahm der ungewöhnliche Fall eine glückliche Wendung.