Die Aktionen der Bewegung "Land schafft Verbindung" (hier im Mai 2020 in Osnabrück) sorgen immer wieder für Spannungen.

Gert Westdörp

Bunde. Nach einer Demonstration von Landwirten in Bunde, in deren Anschluss fünf von ihnen aus Protest gegen die Agrarpolitik mit ihren Traktoren auf der Autobahn 31 unterwegs waren, gibt es jetzt massiven Ärger mit der Polizei. Die Treckerkolonne habe andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht, sagen die Beamten.