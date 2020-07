Westoverledingen. Immer wieder kommt es an einer Kreuzung in Flachsmeer zu gefährlichen Situationen. Vor allem Radfahrer sind gefährdet. Der Ortsbürgermeister fordert daher die Errichtung einer Ampelanlage - doch der Landkreis Leer zögert noch.

