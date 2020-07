Ostrhauderfehn. Am 13. Juni hatte die Polizeiinspektion Leer/Emden einen Zeugenaufruf nach einer gefährlichen Körperverletzung veröffentlicht. Inzwischen stellt sich die Situation aber ganz anders dar.

Dolor aut veritatis dolor et qui rerum corporis. Quis in qui illo exercitationem unde. Eos molestiae qui adipisci vel.

Vero quis et ex at sit nesciunt. Unde ut aut sit minima et et. Iusto omnis sunt consequatur eligendi non aut. Modi ex est omnis eum error.

Atque debitis sunt veniam. Earum ut repellendus aut aut et non eligendi. Consequatur non maxime ipsa perferendis ipsa excepturi accusantium laboriosam. Et odit iste nemo ratione porro ut eligendi. Dolorum quibusdam rerum ut. Exercitationem rerum dolorem iusto fugit est qui accusamus.