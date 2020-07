Weener. Dem Zoll ist an der deutsch-niederländischen Grenze bei Weener ein großer Fang gelungen: 29 Kilogramm Haschisch konnten die Beamten sicherstellen. Die Menge an Drogen hat auf dem Schwarzmarkt einen enormen Wert.

