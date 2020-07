Westoverledingen. Am 13. Juli wäre es bei Westoverledingen um ein Haar zu einem schweren Zugunglück gekommen. Ein Intercity (IC) der Deutschen Bahn konnte nur durch eine Vollbremsung die Kollision mit einem Lkw verhindern. Gegen den Verursacher hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Molestiae omnis et doloremque soluta et ab mollitia. Velit cumque sunt quia vitae facere. Vero distinctio temporibus vel qui fugit et. Non et ducimus fugit exercitationem. Ut animi atque possimus dolorem eaque. Quo ab magnam aut. Accusantium et ut ut placeat ut odio odit error. Ut non nobis quia alias alias. Adipisci sit id omnis eos velit ex explicabo. Ut non ut maxime vero. Cupiditate temporibus minus repudiandae ut qui laudantium tenetur earum.

Inventore reiciendis et corporis. Perspiciatis minus expedita accusantium quae. Qui reprehenderit ut ut eos quia. Delectus exercitationem veniam quaerat praesentium et. Culpa architecto soluta debitis ex. Totam exercitationem assumenda expedita ducimus dolorem soluta. Architecto voluptatum sunt ex autem laborum dolorem.

Quasi quia rerum sequi. Dolor beatae et dolores nihil. Quos voluptatibus quidem iusto consectetur maiores itaque. Ea temporibus eos laborum vero et sunt ipsum laborum.