In einen Güllekeller gefallen ist dieses Kalb. Nach der Rettung durch die Feuerwehr gab es noch eine Dusche als Zugabe.

Feuerwehr

Vellage. Ein Kälbchen ist am Sonntagvormittag auf einem Bauernhof in der Ortschaft Vellage bei Papenburg in einen Güllekeller gefallen. Die örtliche Feuerwehr rettete das verängstigte Tier aus seiner misslichen Lage.