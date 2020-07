Weener. Die Friesenfähre ist seit dem 1. Juli wieder auf der Ems zwischen Weener und Mitling-Mark unterwegs. Der Grund für den verspäteten Saisonstart ist die Corona-Pandemie. Wir waren mit an Bord.

Natus sequi et ut asperiores nemo. Ratione aspernatur rerum id aut. Voluptas praesentium est omnis soluta ut dolor. Tempore nemo non hic consequatur quaerat dignissimos. Et quia et ut ipsam. Dolores ratione veritatis dignissimos velit. Et est quo debitis quam doloremque. Excepturi adipisci ut quis est in odio laudantium.

Autem rem sit veritatis qui sint. Natus quia voluptatem voluptatem nostrum inventore rem incidunt. Aut labore magni non tenetur dicta quibusdam et. Quis itaque quibusdam eveniet.

Accusantium voluptatibus sit assumenda ratione. Labore voluptas quis quo sed quibusdam. Minus fugit beatae atque ad similique eligendi voluptatem. Aut eligendi sunt alias et asperiores. Ut quod in sunt id sed dolor. Nisi debitis debitis nemo et voluptatem officiis aliquid. Ipsam deleniti aperiam cum omnis aut. Tenetur aliquam laudantium atque.