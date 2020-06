Weener. Die Bundespolizei hat im Rheiderland einen mutmaßlichen Drogenschmuggler festgenommen. Der Mann saß in einem Zug aus den Niederlanden und hatte 2000 Ecstasy-Tabletten bei sich - versteckt in einem Paar Schuhe.

